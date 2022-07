Pogoda na dziś- niedziela, 24.07. Zapanuje przeważnie pogodna, korzystna aura

W niedzielę w zachodniej Polsce możemy spodziewać się słonecznej pogody. We wschodniej części kraju popadać słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.