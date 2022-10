Pogoda na dziś - niedziela, 23.10. Słońce będzie przebijać się przez chmury, temperatura sięgnie 19 stopni

W niedzielę na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie zapanuje pochmurna aura z niewielkim deszczem. Spadnie tam do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach Polski prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z zachodu i południowego zachodu.