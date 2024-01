Pogoda na dziś - niedziela, 21.01. Miejscami powieje silniejszy wiatr, od -2 do 3 stopni

Pogoda na dziś. W niedzielę 21.01 termometry pokażą maksymalnie od -2 do 3 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr, w porywach rozpędzi się miejscami do 80 kilometrów na godzinę.

Niedziela na zachodzie i południu kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. Poza tym prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Słabe, zanikające opady śniegu mogą pojawić się rano lokalnie we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, na ogół słaby i umiarkowany, na Pomorzu silniejszy i tam osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. W Sudetach rozpędzi się okresami do 80 km/h.