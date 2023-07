Pogoda na dziś - niedziela, 2.07. W wielu miejscach przydadzą się parasole

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Poza tym prognozuje się przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W ciągu dnia wystąpią postępujące od północnego zachodu większe rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany, okresami będzie dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.