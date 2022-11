Pogoda na dziś - niedziela 20.11. Miejscami spadnie śnieg. Będą też regiony, w których wyjrzy słońce

Niedziela na północy i północnym zachodzie Polski upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami śniegu. Duże zachmurzenie spodziewane jest także na wschodzie Polski, ale tam opady śniegu będą lokalne. Oprócz tego w pasie od Dolnego Śląska po Ziemię Łódzką wystąpią rozpogodzenia, nie powinno padać. Temperatura maksymalna sięgnie od -3 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 1 st. C w Łodzi, do 2 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków - na północy umiarkowanie, a na południu słabo.