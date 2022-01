Pogoda na dziś - niedziela 2.01. Deszczowo w wielu regionach kraju, do 11 stopni

Niedziela przyniesie przeważającej części kraju pochmurną aurę. W pasie północnym prognozuje się opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. W centrum i na wschodzie także będzie padać, ale słabiej, bo maksymalnie do 5 l/mkw. W pasie południowym nie pojawi się się opad, za to możliwe są rozpogodzenia. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe są opady marznące, które spowodują pojawienie się oblodzenia i gołoledzi. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, jednak na północy i zachodzie może wiać dość silnie, bo do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.