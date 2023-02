Pogoda na dziś - niedziela 19.02. Pochmurny dzień, miejscami przydadzą się parasole

Pogoda na dziś. Niedziela 19.02 przyniesie ze sobą pochmurną, miejscami deszczową aurę. Okresowo wystąpią silniejsze podmuchy wiatru. W całym kraju wilgotność powietrza będzie wysoka i odczujemy chłód. Na termometrach zobaczymy do 7 stopni Celsjusza.

Niedziela zapowiada się pochmurno, a w południowej Polsce również deszczowo - miejscami może spaść do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne - niedziela 19.02

Wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent, a najwilgotniej będzie na południu kraju. Przełoży się to na odczucie temperatury - w całej Polsce będzie chłodno. Na południu zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne, a w pozostałych regionach okażą się one neutralne.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie niedziela przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Barometry wskażą w południe 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie będzie pochmurna, a w ciągu dnia może popadać. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Na barometrach zobaczymy w południe 981 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna niedziela, ale niebo może się przejaśniać. Termometry wskażą do 5 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy. W południe ciśnienie osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 5 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Barometry w południe wskażą 997 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurno i deszczowo. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 5 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami silniejszy. W południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

