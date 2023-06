Pogoda na dziś - niedziela 18.06. W części kraju powrócą burze

Pogoda na dziś - niedziela 18.06

W niedzielę w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. W ciągu dnia może przelotnie popadać deszcz do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, zwłaszcza w centralnej i wschodniej części kraju, mogą pojawić się burze i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 23 st. C w centralnej Polsce, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z północnego zachodu, słaby i umiarkowany, jedynie w burzach silny.