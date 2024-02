Pogoda na dziś - niedziela, 18.02. W części kraju zza chmur wyjrzy słońce

Pogoda na dziś. W niedzielę 18.02 termometry pokażą maksymalnie od 3 do 10 stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr, który w porywach może osiągać prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury, pojawią się też mgły i zamglenia. W ciągu dnia na wschodzie, południu i w centrum kraju spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr na wschodzie powieje z kierunków północnych, poza tym będzie południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie nasilający się. W porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.