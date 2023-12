Pogoda na dziś - niedziela 17.12. Nawet 10 stopni na termometrach

Pogoda na dziś. W niedzielę 17.12 będzie pochmurno w całym kraju. W części Polski prognozowany jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 5 do 10 stopni Celsjusza. Zapanuje wysoka wilgotność, a biomet okaże się niekorzystny.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela 17.12 przyniesie duże zachmurzenie. W północnej części kraju należy spodziewać się słabego, przelotnego deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę 17.12 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne w niedzielę 17.12

W całym kraju wilgotność powietrza utrzyma się na bardzo wysokim poziomie, przekraczając 95 procent. Pogoda sprawi, że odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę 17.12 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie czeka nas duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie duże. Termometry wskażą do 8 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela zapowiada się pochmurnie, możliwy jest słaby, przelotny deszcz. W Poznaniu temperatura wzrośnie do 9 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach sięgnie 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie zapowiada się z pochmurną aurą. Okresami należy spodziewać się słabego, przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 7 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach jego prędkość wyniesie 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w niedzielę zachmurzenie będzie duże. Temperatura osiągnie maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę 17.12 tvnmeteo.pl

