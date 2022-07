Pogoda na dziś - niedziela, 17.07. Pochmurna aura, do 24 stopni na termometrach

W całej Polsce dzień przyniesie ze sobą zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na północy i północnym wschodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Wybrzeżu, poprzez 18 st. C na Suwalszczyźnie i 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie Polski. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.