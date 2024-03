Pogoda na dziś - niedziela 17.03. Czeka nas ochłodzenie i opady śniegu

Pogoda na dziś - niedziela 17.03

Niedziela w całej Polsce zapowiada się pochmurno, ale w ciągu dnia spodziewane są przejaśnienia. W prawie całym kraju, poza zachodnimi i południowymi regionami, będzie padał deszcz ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy oraz śnieg do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 5 st. C w centralnej Polsce do 9 st. C w Małopolsce. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w północnej części kraju w porywach rozwijając prędkość 50-60 kilometrów na godzinę.