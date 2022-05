Pogoda na dziś - niedziela, 15.05. Miejscami niebo zasnują chmury, od 16 do 22 stopni

Pogoda na dziś. W niedzielę 15.05 będzie na ogół pogodnie, ale miejscami pojawią się też chmury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 do 22 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę, 15.05, przyniesie pogodną aurę w ciągu dnia. Prognozuje się zachmurzenie od małego na zachodzie kraju do umiarkowanego, przejściowo dużego na wschodzie, południu i w centrum. Jedynie w rejonie Suwałk pojawi się słaby, przelotny deszcz. W pozostałych regionach kraju nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr, który jedynie na zachodzie i południu będzie słaby.