Pogoda na dziś - niedziela 14.01. Opady śniegu, zimno i niekorzystny biomet

Pogoda na dziś. Niedziela przyniesie niewiele słońca. Spodziewane są opady śniegu, a lokalnie deszczu ze śniegiem. Powieje silniejszy wiatr, który może powodować zawieje śnieżne. Temperatura w całym kraju będzie wyrównana.

Niedziela zapowiada się z pochmurną aurą oraz opadami śniegu rzędu 1-3 cm. Lokalnie, zwłaszcza na Wybrzeżu, może wystąpić deszcz ze śniegiem. Przejaśnienia będą nieliczne. Temperatura okaże się wyrównana, na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, okresami w porywach jego prędkość rozpędzi się do 40-70 kilometrów na godzinę. Miejscami może powodować zawieje śnieżne.

Pogoda na niedzielę 14.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

W niedzielę wilgotność powietrza okaże się bardzo wysoka w całym kraju. Przekroczy 90 procent. Odczujemy zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę 14.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Gdańsk Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia oraz śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie prędkość rzędu 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dla Krakowa na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie do 1 st. C. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowanie, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w niedzielę spodziewane jest duże zachmurzenie z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w niedzielę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 986 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Synoptycy prognozują dla Wrocławia duże zachmurzenie z opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 990 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę 14.01 tvnmeteo.pl

