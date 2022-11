Pogoda na dziś - niedziela, 13.11. "Zgniły wyż" przyniesie pochmurną aurę, od 10 do 13 stopni

Pogoda na dziś

Niedziela przyniesie dość pogodną aurę południowym regionom kraju. W pozostałej części Polski będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami nad ranem pojawią się mgły. Lokalnie możliwa jest też słaba mżawka. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu. Wiatr zmienny, słaby okaże się jedynie na zachodzie, natomiast w pozostałej części kraju - umiarkowany.

Niedziela we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie duże do umiarkowanego, możliwe są też rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 1015 hPa.