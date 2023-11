Pogoda na dziś - niedziela 12.11. Słaby deszcz w większości kraju

W niedzielę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu. Padać nie powinno tylko na Pomorzu Zachodnim i w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 7 st. C w Łodzi i Warszawie, do 8 st. C we Wrocławiu. Umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. Na wschodzie jego porywy mogą być dość silne i dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę.