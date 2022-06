Pogoda na dziś - niedziela, 12.06. Pochmurno w całym kraju, na termometrach nawet 27 stopni

W niedzielę nad całą Polską pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Opady nie wystąpią jedynie na Pomorzu, Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. W innych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Dolnym Śląsku również burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Kaszubach, przez 25 st. C w centrum kraju do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny.