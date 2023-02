Pogoda na dziś - niedziela, 12.02. W całym kraju będzie powyżej zera stopni

Pogoda na dziś. Niedziela 12.02 przyniesie wielu regionom kraju pogodną aurę. Nad ranem pojawią się zamglenia, lokalnie mgły. Termometry pokażą maksymalnie od 2 do 8 stopni Celsjusza. Powieje słaby, zachodni wiatr.

Niedziela upłynie po znakiem pogodnej aury na wschodzie i częściowo w centrum kraju. W pozostałych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, którego strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód. Nad ranem na zachodzie Polski wystąpią silne zamglenia, lokalnie pojawią się mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zachodni wiatr.