Pogoda na dziś - niedziela, 10.12. Wędrówka strefy opadów i niekorzystny biomet

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Poza tym prognozuje się przemieszczające od zachodu w głąb kraju opady mokrego śniegu do 3 centymetrów, a także śniegu z marznącym deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na krańcach zachodnich popada sam deszcz. Miejscami mogą pojawić się też snujące mgły. Warunki na drogach będą trudne. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5-7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.