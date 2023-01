Pogoda na dziś - niedziela, 1.01. Nowy Rok pochmurny, wietrzny, a miejscami mokry

Nowy Rok upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na północy Polski pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na północy powieje do 80-90 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.