Pogoda na dziś - niedziela 01.10. Koniec weekendu pod znakiem chmur

W niedzielę niebo nad Polską będzie pochmurne, ale w ciągu dnia spodziewane są także przejaśnienia. W północnych regionach okresowo może popadać słaby deszcz do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce, przez 18 st. C w centrum kraju do 19 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr północno-zachodni, tylko w północnych i wschodnich regionach dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-45 kilometrów na godzinę.