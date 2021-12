Pogoda na dziś - czwartek 9.12. Zimno, opady śniegu obejmą sporą część Polski

Pogoda dziś, czyli w czwartek 9.12, przyniesie opady śniegu wielu regionom Polski. Termometry pokażą maksymalnie od -5 do 1 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr, w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Na czwartek synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Poza tym wystąpią opady śniegu do 1-5 centymetrów obejmujące stopniowo zachód, południe i centrum Polski. W Sudetach opady będą obfite, spadnie do 10 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C w Małopolsce. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.