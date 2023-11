Pogoda na dziś - czwartek 9.11. Dzień przyniesie miejscami słaby deszcz, ale i przejaśnienia

Pogoda na dziś - czwartek 9.11

Czwartek zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia niebo będzie się przejaśniać, a na południu i południowym wschodzie mogą wystąpić nawet rozpogodzenia. Okresowe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy spodziewane są jedynie na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centralnej Polsce do 14 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa, okresami dość silny i rozwijający w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę, a na północy do - 70 km/h.