Pogoda na dziś - czwartek, 9.06. Intensywne opady deszczu, burze. Do 29 stopni

Pogoda na czwartek 09.06

Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce, przez 24 st. C w centrum kraju do 29 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90 kilometrów na godzinę. Na zachodzie kraju powieje z północnego zachodu, a na pozostałych obszarach kraju - z południa.