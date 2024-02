Pogoda na dziś - czwartek, 8.02. Zimowe opady w części kraju, od 1 do 5 stopni

Czwartek w południowej części Polski upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym wystąpią tam wolno postępujące od południa do centrum kraju opady śniegu i śniegu z deszczem, przechodzące w sam deszcz rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północnej części kraju zachmurzenie okaże się duże, możliwe są tam przejaśnienia. Miejscami na Pomorzu przelotnie popada śnieg. Spadnie go 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 5 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.