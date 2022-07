Pogoda na dziś - czwartek 7.07. Chmury, deszcz, od 17 do 23 stopni

Czwartek na zachodzie i Pomorzu upłynie pod znakiem chmur i deszczu - suma opadów wyniesie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej spodziewane są burze. W pozostałej części kraju wystąpią większe przejaśnienia, tylko lokalnie w Małopolsce może przelotnie padać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Ziemi Lubuskiej, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu i południowego zachodu. Jedynie na Pomorzu porywy mogą być dość silne.