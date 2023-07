Pogoda na dziś - czwartek, 6.07. Miejscami będzie się błyskać, od 22 do 27 stopni

W czwartek w województwach wschodnich wystąpi stopniowo zanikający, przelotny deszcz i burze z opadami rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, zachodni i północno-zachodni.