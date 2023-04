Pogoda na dziś - czwartek 6.04. Opady będą postępować od wschodu w głąb kraju

Przed nami pochmurny czwartek, na zachodnie prognozowane są większe przejaśnienia. Od wschodu w głąb kraju postępować będą opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem do 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu, szczególnie w górach, sypnie do 5-10 centymetrów śniegu. Padać nie powinno tylko na zachodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Tylko na wschodzie okresami może być dość silny i w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.