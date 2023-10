Pogoda na dziś - czwartek 5.10. Chmury, przelotne opady, silny wiatr

Pogoda na dziś. Czwartek zapowiada się na ogół pochmurno. W większości kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Chwilami może silniej powiać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 21 stopni Celsjusza.

Czwartek w południowych regionach będzie pogodny. W innych regionach należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu rzędu 1-6 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Chwilami jego porywy mogą osiągać 50-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej może wiać jeszcze silniej - do 60-80 km/h.