Pogoda na dziś - czwartek, 5.05. Zagrzmi w południowej Polsce, od 15 do 21 stopni

W czwartek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia na południu i w centrum do całkowitego. Miejscami popada słaby, przelotny deszcz, a w godzinach popołudniowych na południu, południowym zachodzie i w centrum kraju pojawią się burze. Zjawiskom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu rzędu 20-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające do 70-80 kilometrów na godzinę Miejscami pojawi się grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku do 20-21 st. C we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni.