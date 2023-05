Pogoda na dziś - czwartek 4.05. Słońca nam nie zabraknie. Maksymalnie 19 stopni

Pogoda na dziś. Czwartek zapowiada się na ogół pogonie, miejscami wręcz słonecznie. Lokalnie prognozowane są słabe i przelotne opady. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 do 19 stopni Celsjusza.

W czwartek możemy spodziewać się na ogół pogodnego nieba. Miejscami - jak na przykład na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej dzień będzie słoneczny. Większego zachmurzenia można spodziewać się tylko rano na Podkarpaciu, a w drugiej części dnia na północy kraju. W tej części Polski może słabo i przelotnie popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Zmienny wiatr powieje słabo. Tylko na Pomorzu będzie wiać z kierunków północnych.