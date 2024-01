Pogoda na dziś - czwartek 4.01. Przed nami pochmurny dzień z niekorzystnym biometem

Pogoda na dziś - czwartek 4.01

W czwartek niebo nad Polską zasnują chmury, ale w ciągu dnia prognozowane są przejaśnienia. Na wschodnim Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu może spaść do 5 centymetrów śniegu. Poza tym okresowo popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy - na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i Mazowszu po południu zacznie przechodzić on w deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centralnej Polsce do 9 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na zachodzie i południu osiągający w porywach prędkość 60-80 kilometrów na godzinę, na obszarach górskich nawet powyżej 100 km/h.