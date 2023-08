Pogoda na dziś - czwartek 31.08. Ostatni dzień sierpnia z deszczem i niekorzystnym biometem

Pogoda na dziś - czwartek 31.08

Czwartek przyniesie nam kłębiaste zachmurzenie z opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północno-zachodniej, zachodniej i południowo-wschodniej Polsce mogą pojawić się burze. Wyjątkiem będzie Mazowsze, gdzie na ogół nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centralnej Polsce, do 22 st. C na Mazowszu i w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, w regionach zachodnich okresami dość silny, a w burzach - silny.