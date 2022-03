Pogoda na dziś - czwartek, 3.03. Sporo chmur na niebie, od 2 do 6 stopni

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Wieczorem, miejscami, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju, mogą wystąpić bardzo słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.