Pogoda na dziś - czwartek 28.09. Mgły szybko się rozwieją, dzień będzie słoneczny

Pogoda na dziś. Czwartek 28.09 przywita nas mgliście, ale w ciągu dnia towarzyszyć nam będzie słoneczna i ciepła aura. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. Na termometrach zobaczymy od 23 do 27 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - czwartek 28.09

W czwartek rano na terenie kraju nadal występować będą mgły. Przed południem zaczną się one jednak rozwiewać, a dzień będzie słoneczny. W ciągu dnia termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Warmii do 27 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.