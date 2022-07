Pogoda na dziś - czwartek 28.07. Na ogół pogodnie. Do 28 stopni

Pogoda na dziś. Czwartek będzie pogodny w wielu regionach kraju, choć miejscami może przelotnie padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 20 do 28 stopni Celsjusza. Aura będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Czwartek przyniesie przelotne opady deszczu na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, a w godzinach porannych także na Podkarpaciu. Poza tym będzie słonecznie, z co najwyżej małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.