Pogoda na dziś - czwartek, 27.07. Pochmurno i mokro, możliwe rozpogodzenia. Od 20 do 25 stopni

Pogoda na dziś. W czwartek 27.07 będzie się chmurzyć, możliwe są też rozpogodzenia. Miejscami pojawią się opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na czwartek prognozuje się pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na wschodzie kraju wystąpią opady deszczu o sumie 5 litrów wody na metr kwadratowy, które stopniowo będą słabnąć i zanikać. Słaby deszcz popada też na Wybrzeżu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum kraju do, 25 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.