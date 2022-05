Pogoda na dziś - czwartek 26.05. Dzień pod znakiem deszczu. Miejscami może zagrzmieć

Pogoda na dziś. W północnej części kraju niebo będzie pochmurne, ale prognozowane są też przejaśnienia. Może przelotnie popadać deszcz. Na Mazurach spodziewane są burze, którym towarzyszyć będą opady do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. W reszcie kraju czwartek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. Chwilami jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.