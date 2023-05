Pogoda na dziś - czwartek 25.05. W części kraju powrócą burze

Pogoda na dziś

W czwartek towarzyszyć nam będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. We wschodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu. W godzinach popołudniowych lokalnie możliwe są słabe burze z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 19 stopni C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podlasiu i Mazurach. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, jedynie na Pomorzu okresami silniejszy.