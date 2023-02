Pogoda na dziś - czwartek, 23.02. Mocniej powieje, miejscami popada deszcz, od 1 do 12 stopni

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami na wschodzie kraju. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej prognozuje się słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Na północy i wschodzie w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.