Pogoda na dziś - czwartek, 22.06. W części kraju burze mogą być szczególnie gwałtowne

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które na wschodzie i południu kraju wzrośnie do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami, głównie w górach, mogą pojawić się burze z gradem i ulewnym opadem rzędu 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 29-30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr, tylko na zachodzie będzie wiał z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany. W burzach okaże się silny i osiągnie do 70-90 kilometrów na godzinę.