Pogoda na dziś - czwartek 2.12. Będzie silnie wiać. Miejscami spadnie deszcz ze śniegiem

Pogoda na dziś: duże i umiarkowane zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo na północy, a później tylko na północnym wschodzie, wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Miejscami jego porywy mogą osiągać do 60-80 km/h.