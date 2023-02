Pogoda na dziś - czwartek 2.02. Popada deszcz ze śniegiem. Miejscami jest szansa na rozpogodzenia

Pogoda na dziś, czyli czwartek 2.02. Spodziewane są chmury, opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, które przechodzić będą w sam deszcz. Na termometrach zobaczymy od 1 do 5 stopni Celsjusza.

W czwartek możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. W górach spodziewany jest śnieg, lokalnie możliwe są opady do 15 centymetrów. W reszcie kraju wystąpi śnieg z deszczem, przechodzący w deszcz (rzędu 3-5 litrów wody na metr kwadratowy). W drugiej części dnia na zachodnie i północy możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na północnym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W zachodnich i południowych porywy mogą rozpędzać się do 70 kilometrów na godzię.

Warunki biometeo w czwartek 2.02

Wilgotność powietrza w całym kraju sięgnie około 80-90 procent. Odczujemy zimno. W większości kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, tylko na północnym zachodzie neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie pochmurno. Spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie początkowo będzie się wahać, następnie zacznie rosnąć, w południe osiągając 993 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Czwartek w Gdyni, Sopocie i Gdańsku początkowo będzie pochmurny ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia prognozowane są przejaśnienia, a wieczorem możliwe nawet rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym z przelotnymi opadami deszczu. Po południu prognozowane są rozpogodzenia. Termometry wskażą do 4 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, osiągając w porywach 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu początkowo będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu. W drugiej części dnia prognozowane są przejaśnienia. Termometry wskażą do 4 st. C. Zachodni i północno-zachodni wiatr nad ranem będzie silny. W porywach rozpędzi się do 70 km/h, będzie słabł w ciągu dnia. Ciśnienie rośnie, w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w czwartek będzie pochmurno z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura wyniesie 3 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się 50-70 km/h. Ciśnienie początkowo będzie się wahać, następnie zacznie szybko rosnąć, w południe osiągnie 980 hPa.

