Pogoda na dziś - czwartek, 20.07. W części kraju będzie się błyskać i grzmieć

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Poza tym wystąpią przemieszczające z zachodu na wschód przelotne opady deszczu rzędu 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie i południu Polski pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach rozpędzający się do 70-80 kilometrów na godzinę.