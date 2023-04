Pogoda na dziś - czwartek 20.04. Na ogół pogodnie, miejscami przelotnie popada. Do 18 stopni

Czwartkowe niebo będzie pokryte małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na zachodzie chwilami może przybywać chmur. Niewykluczone są tam także słabe i przelotne opady deszczu, maksymalnie do 1 litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami może przybierać na sile.