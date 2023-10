Pogoda na dziś - czwartek 19.10. Wędrówka deszczu w głąb kraju

W czwartek mieszkańcy wschodnich regionów kraju mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. W pozostałej części kraju prognozuje się przemieszczające od zachodu w głąb kraju słabe opady deszczu rzędu 2 litrów na metr kwadratowy na południu i w centrum, a do 2-5 l/mkw. na zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zmiennych kierunków, przeważać będzie wschodni. W północnej części kraju będzie dość silny i w porywach może rozpędzać się do 40 kilometrów na godzinę.