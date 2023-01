Pogoda na dziś - czwartek 19.01. W części kraju rozpogodzenia, w części intensywne opady śniegu

Pogoda na dziś. Czwartek 19.01 zapowiada się pochmurno, miejscami deszczowo i śnieżnie. Na obszarach górskich przejściowo spodziewane są intensywne opady śniegu. W części kraju we znaki dawać się nam będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza.

Czwartek przyniesie w Polsce duże zachmurzenie. W zachodniej części kraju niebo będzie się rozpogadzać, ale na południowym wschodzie aura pozostanie pochmurna, a ponadto pojawią się umiarkowane opady deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu i śniegu. W górach opady śniegu mogą być przejściowo intensywne, do 10-15 centymetrów grubości pokrywy śnieżnej. Opady mieszane wystąpią również w centralnej Polsce, ale będą one słabe. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce do 3 st. C na północy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej Polsce - południowo-zachodni, a we wschodniej - północno-wschodni.