Pogoda na dziś - czwartek 18.08. Pogodnie w wielu regionach. Miejscami może zagrzmieć

W ciągu dnia na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste i tylko na zachodzie może się bardziej chmurzyć. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej części Dolnego Śląska wystąpią przelotne opady deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze z gradem. Zagrzmieć może także w Karpatach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 31 st. C w centrum kraju, do 33 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i południowego wschodu. Podczas burz porywy wiatru będą osiągać do 90 kilometrów na godzinę.