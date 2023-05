Pogoda na dziś - czwartek, 18.05. Opady już tylko lokalnie, od 9 do 17 stopni

Czwartek na przeważającym obszarze kraju przyniesie pogodną, miejscami też słoneczną aurę. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, miejscami mżawki, do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 15-17 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr, na wschodzie i południu okaże się umiarkowany, północno-wschodni.