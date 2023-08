Pogoda na dziś - czwartek, 17.08. Będzie grzmieć w części kraju, temperatura sięgnie 32 stopni

Pogoda na dziś. W czwartek 17.08 w wielu regionach kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie.

Czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na Pomorzu i Ziemi Gorzowskiej przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach Polski mogą lokalnie występować burze z opadem rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 st. C na Mazowszu. Powieje wiatr z kierunków wschodnich, przeważnie słaby i umiarkowany.